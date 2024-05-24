Обов’язкову евакуацію 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками.

Таке рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук.

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"Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область", - йдеться у повідомленні.

До проведення евакозаходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Верещук наголосила на важливості налагодження каналів комунікації між усіма, хто братиме у цьому участь.

Зауважується також, що евакуація проводитиметься протягом 60 діб, вона здійснюється безкоштовно.

Ситуація у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, 21 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що на Харківському напрямку Сили оборони примусили ворога значно знизити активність та частково повернули позиції, захоплені окупантами.

За його словами, ворога має великі втрати і є багато випадків захоплення росіян у полон. Водночас значного підсилення противником своїх підрозділів з інших напрямків зафіксовано не було.

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