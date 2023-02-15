Супротивники вже кілька місяців тримають у полоні мешканців тимчасово окупованих територій, зазначив очільник Мелітополя.

Російські загарбники перетворили окуповану українську територію на півдні та сході України на найбільшу "тюрму" в Європі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram. "Вже два місяці рашисти тримають у полоні мешканців тимчасово окупованих територій", - заявив міський голова. Зокрема, за його словами, "закривши виїзд людям на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску у Василівці, ворог навмисне перетворив життя у захоплених населених пунктах на резервацію".

Федоров зазначив, що десятки тисяч хворих залишаються без життєво необхідних ліків; тисячі людей відрізані від отримання кваліфікованої медичної допомоги та виїзду до спеціалістів необхідного профілю; мешканці українських міст та селищ не мають змоги отримати гуманітарну допомогу - насамперед, діти та літні.

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Також люди позбавлені можливості побачити рідних чи повернутися додому.

"Частина території 4-х областей по суті перетворилася на найбільшу "тюрму" в Європі", - завив Федоров. Він закликав мешканців окупованих територій за можливості виїжджати з окупації через альтернативні маршрути.

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Іван Федоров говорив, що росіяни не припиняють свою репресивну політику на тимчасово захоплених територіях України. Мер Мелітополя зазначав, що жити під владою загарбників стає все небезпечніше.

Чиновник підкреслив, що раніше контроль супротивника над спротивом був меншим, а зараз навіть за "неправильні" розмови загрожують репресії.

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