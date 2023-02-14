Тамтешній суд не проходить повз навіть 18-річних дівчат.

Росіяни не припиняють свою репресивну політику на тимчасово захоплених українських територіях. Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, жити під владою загарбників стає все небезпечніше.

Якщо раніше контроль росіян над спротивом був меншим, то зараз навіть за "неправильні" розмови можна бути репресованим.

"Спочатку окупанти вишукували і катували активних учасників спротиву. Потім почали влаштовувати судилища над тими, хто дієво підтримує Україну, а тепер потрапити під репресії можна навіть за розмови", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Тамтешній окупаційний суд оштрафував 18-річну дівчину та ще кількох "порушників", котрі висловлювалися антивоєнними фразами. Їхні дії назвали "публічними діями по дискредитації збройних сил РФ".

"Впевнений, більше дискредитувати росармію, ніж це роблять її вояки, генерали і вище керівництво держави на болотах просто не можливо", - зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, що нещодавно Іван Федоров заявив про збільшення контролю Кремлем над місцевими гайуляйтерами на Запоріжжі. А 10 січня у місті було чутно вибухи – пізніше стало відомо про влучання в пункти дислокацій росіян на окупований територіях.

Відзначимо також, що Генштаб ЗСУ повідомляв про тиск загарбників на тих, хто отримав російське громадянство, але не зрікся від українського паспорта.

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