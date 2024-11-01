За інформацією видання, у війні загинуло близько 57 тисяч українських солдатів.

Війна в Україні більше не перебуває в тупиковій ситуації - російський наступ впевнено набирає обертів, а песимізм у Києві та Вашингтоні посилюється на фоні гострої нестачі людей у армії. Як пише New York Times, основна проблема України зараз - у кількості солдатів, оскільки, на думку американських військових та розвідників, людей вистачить лише на 6, максимум 12 місяців війни.

"Українська армія щосили намагається набрати солдатів і оснастити нові підрозділи. Кількість її солдатів, загиблих у бою, становить близько 57 000. Це наполовину менше втрат Росії, але все ще істотно для набагато меншої країни", - пише NYT.

При цьому деякі американські чиновники вважають, що якщо підтримка України з боку США залишиться сильною до наступного літа, у Києва може з'явитися можливість скористатися слабкостями і очікуваною нестачею солдатів і танків у Росії.

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Водночас влітку аналітики США вже стверджували, що Росія навряд чи доб'ється значних успіхів в Україні найближчими місяцями. Але ця оцінка виявилася хибною, пише NYT. Так, у жовтні Росія захопила більше території в Україні, ніж у будь-який інший місяць за останні два роки, і відвоювала понад третину території, яку українські сили захопили під час несподіваного наступу в Курській області.

Наразі деякі американські розвідувальні агенції та військові чиновники песимістично оцінюють здатність України зупинити російський наступ.

"Зараз на фронті дуже важко", - сказав Євген Строкан, старший лейтенант і командир взводу бойових безпілотників у 206-му батальйоні територіальної оборони. "Усього не вистачає, людей мало, росіян більше, і в них більше зброї".

На початку цього року українські війська відчували брак боєприпасів через затримку допомоги від США. Але тепер постачання зброї більше не є головним недоліком України, кажуть американські військові, найбільший недолік України зараз - це війська:

"За оцінками одного чиновника, в України достатньо солдатів, щоб битися ще від шести до 12 місяців. Після цього, за його словами, країна зіткнеться з гострою нестачею людей".

Війна в Україні - новини

Нагадаємо, у вересні видання The Wall Street Journal написало, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Однак згодом український президент Володимир Зеленський спростував ці дані, заявивши, що цифри набагато менші.

29 жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко повідомив, що в нашій країні планують додатково мобілізувати 160 тисяч осіб. За його словами, це дасть змогу укомплектувати військові частини особовим складом до 85%.

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