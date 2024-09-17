Високі втрати з обох сторін створюють проблеми на полі бою і посилюють демографічну кризу.

Кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 роки війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою, адже тільки під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 осіб, за даними Human Rights Watch.

Видання The Wall Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Оцінки російських втрат, зроблені західними розвідками, різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000 осіб, а поранених - близько 400 000.

Одна з мотивацій Володимира Путіна почати вторгнення у 2022 році - збільшити чисельність населення Росії за рахунок поглинання українців. За оцінками уряду і демографів, унаслідок вторгнень і окупації РФ українських територій за останні 10 років Україна втратила щонайменше 10 мільйонів осіб унаслідок окупації або як біженці.

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Путін давно оголосив розв'язання проблеми хронічного демографічного спаду в Росії своїм пріоритетним завданням, і відтоді Кремль розпочав кампанію з русифікації окупованих територій, включно з викраденням дітей і роздачею українцям паспортів РФ.

Сучасна Україна колись була частиною Російської імперії, і Путін неодноразово заявляв, що прагне повернути країну під владу Москви. Він заперечує українську ідентичність і державність і стверджує, що українці частина російської нації.

Війна справила руйнівний вплив на внутрішню демографію РФ і ринок праці. З моменту початку повномасштабного вторгнення з країни втекли понад 600 000 росіян. Переважно це молоді професіонали, які змогли дозволити собі переїхати в інші країни і почати нове життя.

Напад Росії справив катастрофічний вплив на населення України. Перепис 2001 року нарахував 48 мільйонів жителів. За даними українських демографів та урядових чиновників, на початку 2022 року, до вторгнення Росії, ця цифра скоротилася до 40 мільйонів. Від початку війни в лютому 2022 року, за даними ООН, Україну покинули понад 6 мільйонів осіб, а Росія захопила нові землі, загальна чисельність населення на контрольованій Києвом території скоротилася до 25-27 мільйонів осіб.

Олександр Гладун, науковий співробітник Інституту демографії імені Птухи, вважає, що до повномасштабного вторгнення в Україні було 42 мільйони людей, а після - близько 29 мільйонів.

В Україні демографічна катастрофа - останні новини

Рівень народжуваності в Україні впав до найнижчого рівня за всю історію країни. У першій половині цього року померло втричі більше людей, ніж народилося.

За цей період було зареєстровано близько 250 000 смертей і понад 87 000 народжень, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, згідно з урядовими даними. У 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення, було зареєстровано понад 130 000 народжень.

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