Він підкреслив, що західні партнери України "продовжать коригувати стратегію".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив дозвіл Україні застосовувати американську зброю для ударів по території РФ.

Пояснюючи рішення американської влади під час візиту до Праги Блінкен зазначив, що російські війська "зосереджуються на російській стороні кордону, а потім нападають на Україну". У зв'язку з цим Київ попросив Вашингтон використати американську зброю проти Росії, і президент Байден "схвалив використання американської зброї для цієї мети".

"Україна звернулася до нас і попросила дозволу використати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно з російськими військами, які зосереджуються на російській стороні кордону, а потім атакують Україну. Це - право президента, і він схвалив використання нашої зброї з цією метою", - деталізував держсекретар.

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Він підкреслив, що західні партнери України "продовжать коригувати стратегію".

Блінкен додав, що на літньому саміті НАТО опрацюють "міцний і добре освітлений місток" до вступу України до Альянсу. "НАТО допоможе створити майбутні сили України, які зможуть ефективно стримувати агресію і захищатися від неї в разі потреби. Ми будемо просувати інтеграцію України в НАТО. 32 країни також ведуть переговори про укладення окремих двосторонніх безпекових угод. З Україною вже укладено 13. Я очікую, що до початку саміту буде укладено ще кілька. Ми зберемо їх усі разом, щоб показати, наскільки потужним є це зобов'язання", - зазначив він.

Удари зброєю Заходу по території РФ

Німеччина дозволила Україні бити по РФ своєю зброєю. Рішення є результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

Раніше стало відомо, що США дозволили Україні застосовувати свої ППО для збивання цілей над Росією. ЗСУ зможуть збивати російські ракети або винищувачі над територією РФ, "якщо вони становлять загрозу для України".

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