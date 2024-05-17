Водночас серед сенаторів думки щодо цього питання розділились.

Сполучені Штати Америки не змінили свою позицію щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії. Україна має використовувати таке озброєння виключно для повернення суверенних територій. Про це повідомила представник Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на питання журналістів.

"Так, ми не змінили нашої позиції. Ми вважаємо, що обладнання, можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення суверенної території України", – зазначила спікер.

На питання, чи це прохання до українців, чи обов’язкова умова,вона відповіла, що США оприлюднили запити щодо цього.

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"Знову ж таки, я хотіла повторити, що в кожній контактній групі з питань оборони України, яку скликає міністр, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою. І секретар у своїх розмовах з міністром Умєровим (міністр оборони України Рустем Умєров, – ред.) говорить про те, як найкраще можна використати ці можливості, і ми вважаємо, що це на території України", – підкреслила Сінгх.

Водночас сенатори США розійшлись в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати американську зброю для ударів по території Росії. Так, сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані. Сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою, пише "Голос Америки".

Натомість сенаторка-демократка Теммі Дакворт вважає, що для зняття заборони на використання американської зброї за межами України не на часі, натомість треба надсилати Україні більше підтримки і якомога швидше.

"Я вважаю, що зараз нам потрібно зберегти цю заборону, але ми обов’язково будемо говорити з адміністрацією про наступні кроки. Я погоджуюсь, що допомога мала надійти в Україну ще пів року тому, коли ми проголосували у Сенаті", – додала Дакворт.

Використання української зброї по території РФ

Раніше УНІАН писав, що Україна тисне, щоб Байден дозволив бити по території РФ американською зброєю. З цією метою група українських парламентаріїв полетіла у США для переговорів.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголошує, що Україна має самостійно вирішувати, як їй відстоювати свою свободу у війні з Росією. Про це Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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