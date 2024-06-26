Причини, через які в Криму виникла потужна пожежа, поки невідомі.

У тимчасово окупованому росіянами Криму на мисі Чауда, звідки окупанти не раз запускали іранські безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по материковій частині України, виникла потужна пожежа.

На знімку із супутника, зробленому в понеділок уранці, 25 червня, загоряння добре видно, повідомляє "Радіо Свобода" в Telegram. Наразі невідомо, чому сталася пожежа в Криму - останніми днями не було інформації про дронові чи ракетні удари по півострову.

Журналісти зазначили, що на кримському мисі Чауда розташований полігон загарбників, з території якого, за інформацією українських військових, загарбники запускають "Шахеди".

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Раніше - 21 червня, УНІАН з'ясував, що співробітники Служби безпеки України разом зі Збройними силами України вдарили, зокрема, по полігону для запуску "Шахедів", що розташований у Краснодарському краї РФ. Пізніше з'явилася інформація, що була вражена дронова база, яка розташована в місті Єйськ.

Пізніше експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський сказав, що на враженому ворожому об'єкті могли перебувати противники, які могли навчати своїх товаришів використовувати безпілотники. За його словами, можливо, після атаки росіянам знову доведеться запрошувати до себе іранських інструкторів для навчання персоналу поводженню з дронами.

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