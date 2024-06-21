Служба безпеки України спільно із Збройними силами України відпрацювали по полігону запуску "Шахедів" та трьох НПЗ у Краснодарському краї.

Служба безпеки України спільно із Збройними силами України відпрацювали по полігону запуску "Шахедів" та трьох НПЗ у Краснодарському краї.

Про це повідомили УНІАН поінформовані джерела. Зазначається, що цієї ночі СБУ провела дві успішні спецоперації.

"Спочатку в рамках спільної реалізації із ракетними військами та ВМС ЗСУ, "бавовна" завітала на полігон 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди". Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією", - зазначає джерело.

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Також дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський та Краснодарський.

"Це - ключові заводи південного округу РФ, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту - зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ", - наголосило джерело.

При цьому співрозмовник пообіцяв, що цей літній сезон буде дуже "спекотним" в Росії.

Атаки дронів на РФ

Сьогодні вранці моніторингова група "Кримський вітер" заявила, що на аеродромі в Єйську зафіксовано кілька пожеж. Зокрема пожежі були у районі будівель аеродрому, їхнє призначення невідоме.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення понад 100 дронів,

Крім того, було атаковано Ільський НПЗ у Краснодарському краї. "Кримський вітер" інформував також про приліт в районі Волгоградського НПЗ, який належить ПАТ Лукойл- Волгограднафтопереробка.

Генеральний штаб Збройних сил України згодом підтвердили ураження Силами оборони низки важливих об’єктів ворога на території РФ, в тому числі місць зберігання "шахедів".

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