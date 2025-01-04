Українці з тимчасово окупованих територій приєднуються до лав армії РФ через низку факторів.

За 2024 рік російські окупанти планували залучити до своєї армії 10,4 тисячі мешканців тимчасово окупованих територій України. Загалом майже 10 тисяч жителів з ТОТ долучилися до ворожих військ. Про це йдеться у звіті Центру національного спротиву.

"У період із початку січня до початку листопада 2024 року 9,6 тис. жителів окупованих регіонів України підписали контракт із міністерством оборони РФ на проходження військової служби, що складає близько 93% від встановленого окупантами цільового показника у 10,4 тис. осіб на 2024 рік", - зазначили у Центрі спротиву.

Також у звіті йдеться про те, що темпи залучень українських громадян у російську армію є доволі високими.

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"У річному вимірі найвищі показники залучення населення до проходження контрактної служби фіксуються на тимчасово окупованих територіях Запорізької (залучено понад 330 осіб, близько 135% цільового показника), Херсонської (понад 260 осіб, близько 105% цільового показника) і Донецької (понад 3150 осіб, близько 105%) областей, які вже перевиконали встановлений окупантами план", - підкреслюють у звіті.

У ЦНС наголосили, що найменший відсоток виконання плану загарбників із залучення українців до своєї армії становить у Криму (трохи більше ніж 80%).

Крім того, населення ТОТ України приєднується до військової контрактної служби у ЗС РФ через скрутне матеріальне становище та високий рівень безробіття серед жителів окупованих територій, а саме ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також цьому сприяє російська інформаційно-пропагандистська кампанія та державна політика, яка спрямована на підвищення фінансових виплат та рівня соцзахисту для учасників повномасштабної війни РФ проти України та членів їхніх родин.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

Раніше видання Financial Times писало, що на окуповані території України чекає довгий кошмар репресій. Зокрема журналіст видання нагадав, що в листопаді в Україну повернули тіло мера окупованого Росією міста Дніпрорудне Євгена Матвєєва, якого катували у полоні й офіційно не оголосили через що він помер.

Також Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни позбавлять деяких українців права на проживання на окупованій території.

"Цими "особами" є місцеві мешканці, яких ворог робить "нелегальними мігрантами" в їх же рідних домівках. Після зміни статусу, українців обмежать у правах на медицину, роботу й соціальні пільги", - зазначили у ЦНС.

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