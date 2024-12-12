з 1 січня 2025 року загарбники планують позбавляти статусу проживання "осіб без громадянства".

З початку наступного року українці на тимчасово окупованих територіях, які відмовилися від громадянства РФ, будуть позбавлені права на проживання та низки соціальних прав.

Як повідомляє Центр національного опору, з 1 січня 2025 року загарбники планують позбавляти статусу проживання "осіб без громадянства".

"Цими "особами" є місцеві мешканці, яких ворог робить "нелегальними мігрантами" в їх же рідних домівках. Після зміни статусу, українців обмежать у правах на медицину, роботу й соціальні пільги", - розповіли у ЦНС.

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За даними Спротиву, окупаційні адміністрації вже почали інформувати підконтрольні підприємства про необхідність примусової паспортизації працівників. У разі відмови таким людям погрожують звільненням.

"Центр національного спротиву формує ж списки всіх дотичних до примусової паспортизації й наголошує, що за всі злочини проти українського народу доведеться відповідати", - підсумовується у повідомленні.

Паспортизація на окупованій території

Раніше ЦНС повідомляв, що російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року. Таким чином мешканців окупованих регіонів звільнятимуть з роботи, якщо вони не отримають російські паспорти.

У листопаді стало відомо, що Росія з грудня вважатиме недійсними "паспорти" так званих "ДНР" та "ЛНР". Країна-агресор хоче досягти максимальної паспортизації на тимчасово окупованих територіях України.

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