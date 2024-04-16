Вночі дрони збивали в південних областях України.

В ніч на 16 квітня окупанти завдали чергового удару дронами-камікадзе по території України, заявила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, РФ продовжує реалізувати повітряні атаки по різних регіонах України.

"Ситуація залишається досить напруженою, бачимо, що ворог не припиняє терор на суходолі, де не може досягти відповідних успіхів, які запланував. І компенсує це в повітрі, зокрема, продовжує удари балістикою по різних регіонах України, намагається тиснути з використанням дронів типу "Шахед". Нічної пори знову випробовував на міцність протиповітряну оборону, зокрема й південних регіонів", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що на півдні Сили оборони знищили чотири ворожих "Шахеди": "Два на Херсонщині, по одному на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Ворог знову тяжіє до енергооб'єктів, також намагається вишукати й системи захисту, тобто ППО".

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Гуменюк також додала, що ворог зменшив кількість повітряних цілей, що може говорити про нестачу дронів-камікадзе для регулярних ударів по Україні.

"Ми бачимо, що кількісно такі групи дронів спрямовувалися більш компактно. І це говорить про те, що вони, очевидно, мають певну нестачу цього потенціалу, але намагаються тримати терор системним. Саме тому вчора вдень у нашій зоні відповідальності був удар балістикою в напрямку Кіровоградщини. А вночі використовувалася хоч і не дуже кількісна, але дронова атака", - сказала вона.

На запитання, чи продовжує ворог бити по українських портах на півдні, речниця ОК "Південь" відповіла: "Останніми днями ми не спостерігаємо активності в цьому плані. Але це не змушує нас розслаблятися. Адже ми розуміємо, що в пріоритетах ворога, якщо говорити про майбутні цілі, залишається промисловість регіонів України та енергооб'єкти. Тому вони дійсно під захистом і сама система ППО розгорнута таким чином, що навіть на маршруті прямування дрони вже були знищені".

Російсько-українська війна триває - важливі новини

За інформацією від Генштабу, протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення між російськими окупантами та Силами оборони України. Найгарячішими залишаються Бахмутський та Новопавлівський напрямки.

Також відомо, що ЗСУ ліквідували близько 920 окупантів за бойову добу. Загальні втрати особового складу РФ станом на ранок 16 квітня - 455 340 осіб.

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