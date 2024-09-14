Водночас генсек НАТО, як і раніше, вірить у діалог із Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав своїм найгіршим днем на посаді 24 лютого 2022 року - день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я не був здивований, тому що ми знали від спецслужб, що мало статися. Але те, що це сталося насправді, все одно мене шокувало. Я зрозумів, що це поворотний момент у нашій історії: є Європа до цього дня й інша Європа після", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті FAZ.

При цьому Столтенберг запевнив, що Альянс зробив усе можливе, щоб дипломатичним шляхом відмовити Росію від широкомасштабного вторгнення в Україну.

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"Війна почалася не у 2022 році, а у 2014 році із захоплення Росією Криму та частини Донбасу. Після цього ситуація тривалий час залишалася незмінною, незважаючи на практично щоденні бої. Але навесні 2021 року раптово відбулася значна присутність російських військ поблизу кордону з Україною. Ми не були впевнені, що це означає. Влітку частину військ знову було виведено. Багато хто тоді вважав, що це були всього лише навчання, як заявили самі росіяни. Однак восени ми отримали більш докладні розвідувальні звіти про можливості та наміри Росії знову атакувати Україну", - зазначив він.

Генсек НАТО зізнався, що, попри марні зусилля відрадити РФ, він, як і раніше, вірить у діалог, але "в поєднанні з обороною і стримуванням":

"Ми маємо бути сильними, щоб вести змістовний діалог. Звичайно, місця для цього зараз набагато менше, майже немає порівняно з 2014 роком. Одним із моїх перших великих проєктів на посаді Генерального секретаря була активізація Ради Росія-НАТО, яка тривалий час не збиралася. Зрозуміло одне: щоб покласти край цій війні, у певний момент необхідно знову почати діалог із Росією. Але він має ґрунтуватися на силі України".

Глобальний саміт миру - актуальне

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний Глобальний саміт миру заплановано на листопад 2024 року, і на нього збираються запросити Росію.

Крім цього, Зеленський анонсував нову зустріч із президентом США Джо Байденом, щоб представити свій "переможний план" про те, як покласти край розв'язаній Росією війні.

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