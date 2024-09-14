За його словами, зміцнити Україну було б легко, але натомість союзники "билися, чи постачати снайперські гвинтівки".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який у жовтні покине свою посаду, визнав, що що Альянс міг зробити набагато більше, щоб запобігти війні в Україні.

"Тепер ми надаємо військові засоби для війни – тоді ми могли б надати військові засоби для запобігання війні", – зазначив він в інтерв'ю німецькій газеті FAS.

За його словами, члени НАТО не хотіли надавати зброю, яку Україна просила перед вторгненням РФ, через побоювання ескалації.

Відео дня

"Я дуже обережний із такими запитаннями, тому що ніколи не можна сказати напевно чи навіть довести. Але з цим застереженням я скажу, що мені шкода, що союзники по НАТО і саме НАТО не зробили більше для зміцнення України раніше. Якби Україна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу Росії був би вищим", - каже Столтенберг.

Як згадує генсек, під час свого першого візиту до України в 2015 році він відвідав навчальний центр, у якому США, Канада та Британія готували солдатів, однак сам Альянс не був частиною цього процесу. Водночас Столтенберг додав, що питання приєднання України до НАТО завжди було важким, а то 2022 й взагалі - нереалістичним.

"Зміцнити Україну у військовому плані було б легко. Натомість ми билися, чи постачати снайперські гвинтівки. США тривалий час не хотіли постачати Україні протитанкові ракети, щоб не провокувати Росію. Зрештою вони таки дали трохи, але всі ми могли зробити більше. Зараз ми озброюємо Україну для війни, тоді ми могли спорядити Україну для запобігання війни", - каже генсек.

Також він наголошує, що припинення бойових дій можна досягти лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією. Але це має базуватися на силі України", – підсумував він.

Хто замінить Столтенберга в НАТО

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 червня, посли НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним главою Альянсу,

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Марк Рютте та уряд Нідерландів послідовно підтримували Київ. Зокрема, він був одним з ініціаторів створення коаліції з передачі Україні винищувачів F-16.

Рютте у своєму останньому на посаді прем’єр-міністр Нідерландів зверненні до народу закликав країну підтримувати Україну та берегти мир.

Вас також можуть зацікавити новини: