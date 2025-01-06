Найбільш кричущим випадком, що продемонстрував проблеми в управлінні українськими військами, стала історія довкола 155-ї бригади.

Нестача живої сили є найбільшою проблемою України на сьогоднішній день. І стратегія Києва з її подолання шляхом формування нових бригад замість посилення старих працює погано, вважає військовий аналітик Майкл Кофман.

Як пише видання Business Insider, старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир заявив, що рішення Києва з подолання цієї проблеми є "одним з найбільш заплутаних варіантів управління силами", які він коли-небудь робив.

За словами Кофмана, розширення сил за рахунок нових бригад, коли люди потрібні для поповнення втрат уже досвідчених формувань, що працюють на передовій, мало компроміси.

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Але через відсутність достатнього досвіду нові підрозділи виявилися "загалом неефективними в бою":

"Як було видно в 2023 році, нові формування погано виконують як наступальні, так і оборонні функції. Їм потрібен значний час для набуття досвіду, згуртованості, впевненості тощо".

Аналітик зауважив, що стратегія України частково провалилася. Батальйони з нових бригад з рештою спрямували на покриття втрат у вже воюючих підрозділах.

Найбільш кричущим випадком, що продемонстрував проблеми в управлінні українськими військами, як пише Кофман, стала історія довкола 155-ї бригади. Розподіл нових підрозділів призвів до "постійної фрагментації оборонних зусиль і втрати згуртованості".

Та Україна зіткнулася не лише з нестачею особового складу, а й з браком обладнання. На цьому тлі підрозділи розробляють нові безпілотники з шаленою швидкістю, часто їх збирають з комерційних деталей. Аналітик каже, що ці БПЛА виявилися "мультиплікаторами сили", що дозволили українським оборонцям безпечно встановлювати міни та переслідувати підрозділи окупаційних військ РФ ще на підступах до передової.

"Проте технологічні інновації, тактична адаптація і краща інтеграція недостатні для того, щоб компенсувати нездатність вирішити фундаментальні проблеми. Здобутки Росії можуть здатися не вражаючими, але Україні необхідно вирішити проблеми з людськими ресурсами, підготовкою та управлінням військами, щоб продовжувати цю боротьбу", – констатував Кофман.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупаційні війська скоїли ще один воєнний злочин на українській землі. Проєкт DeepState повідомив про розстріл українських військовополонених поблизу Нескучного Донецької області. Зазначається, що росіяни стратили трьох воїнів.

Тим часом Сили оборони пішли в новий наступ на території Курської області РФ. За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ прорвалися в трьох районах та досягли тактичних успіхів.

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