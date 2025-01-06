Аналітики Інституту зазначили, що ЗСУ застосовують більш ефективну тактику ведення загальновійськових дій на Курщині.

Військовим ЗСУ вдалося прорватися в трьох районах Курської області і домогтися тактичних успіхів. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що українські війська провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, просунувшись на південь і південний захід від Бердина, а також увійшли в південну частину населеного пункту.

Також активізовано наступ у районі Леонідового. Проведено атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

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Тим часом у росЗМІ пишуть, що сьогодні відзначено "чергове пожвавлення в Суджі", що означає "продовження наступу".

При цьому російські воєнкори повідомили про деяке просування росіян на південний схід від Махнівки і вздовж дороги до південно-східної Курилівки, однак ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Також повідомляється, що російська механізована колона безуспішно намагалася просунутися в напрямку Малої Локні. До того ж, у звіті наводяться дані російських воєнкорів, які скаржаться, що ЗСУ знищили більшість російських механізованих колон у Курській області.

"Українські сили використовують далекобійний вогонь для блокування російських тилових районів і засоби РЕБ для придушення російських безпілотників, що підтримують наступ українських механізованих підрозділів. Це вказує на те, що ЗСУ, які діють у Курській області, застосовують більш ефективну тактику ведення загальновійськових дій", - констатували аналітики Інституту.

Ситуація в Курській області

Учора ввечері Генштаб повідомляв, що в Курській області відбуваються інтенсивні бойові зіткнення. "На Курщині на даний час відбулося 42 бойові зіткнення, 12 з яких тривають і досі", - повідомили в Генштабі.

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