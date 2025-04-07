Аналітики ISW порахували, скільки української землі окупувала Росія за 5 місяців

Аналітики констатували, що російський наступ в Україні з листопада 2024 року по березень цього року помітно послабився.

Темп наступу окупантів в Україні з листопада 2024 року постійно скорочується, і в березні вони захопили втричі менше території, ніж у листопаді.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Так, за підрахунками аналітиків ISW на основі геолокованих зйомок, у листопаді 2024 року окупанти захопили приблизно 627 кв км української землі, у грудні - 569 кв км, у січні - 427 кв км, у лютому - 354 кв км, у березні - 203 кв км. 203 кв км - це квадрат зі сторонами приблизно 14 км, вказали аналітики для кращого уявлення картини.

Примітно, що дані ISW відрізняються від тих, які навели в розвідці Великої Британії 5 квітня. За підрахунками британців, у березні росіяни захопили 143 кв км, у лютому - 195 кв км, у січні - 326 кв км, у грудні - 393 кв км і в листопаді - 730 кв км.

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"Міністерство оборони Великої Британії, ймовірно, використовує іншу методологію для оцінки російського просування в Україні, але звіт Міноборони Великої Британії узгоджується з даними ISW, які показують скорочення щомісячного російського просування в період з листопада 2024 по березень 2025 року", - констатували аналітики.

Загалом, за даними українського проєкту DeepState, РФ із лютого 2022 року окупувала 68,5 тис. кв. км, або 11,35% українських земель, а разом із раніше захопленими Кримом і частинами Донецької та Луганської областей контролює 18,6% території країни.

За даними ISW, уповільнення темпів окупації пояснюється успішними операціями ЗСУ на кількох напрямках.

Війна в Україні: новини

Окупанти просуваються в районі Лиману. Ситуація на відрізку Нове-Катеринівка-Невське загострюється, оскільки армія РФ має там перевагу. За даними DeepState, загарбники проводять штурми в напрямку Новомихайлівки і здійснюють постійний тиск на Катеринівку.

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