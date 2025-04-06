Росіяни продовжують здійснювати штурми.

Російські окупаційні війська продовжують просуватися в районі Лимана. Ситуація на відтинку Нове-Катеринівка-Невське загострюється, оскільки армія РФ має там перевагу.

За даними аналітичного проєкту DeepState, загарбники штурмують в напрямку Новомихайлівки та здійснюють постійний тиск на Катеринівку. Крім того, вони мають успіхи в районі Невського та Нового. Аналітики називають причинами цього неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, та погану ситуаційну обізнаність.

Крім того, окупанти мають та перевагу в безпілотних літальних апаратах й можливостях ураження. Також їхня піхота здійснює постійний тиск на позиції Сил оборони:

Відео дня

"Ситуація погіршується і її необхідно рятувати. Лінія бойового зіткнення на даному відтинку зазнає певних змін".

Ситуація на фронті

Нещодавно американський Інститут вивчення війни повідомив, що загарбницька армія РФ зосередила біля Лимана багато сил. Згідно з їхніми аналізом, окупанти готуються до масштабного наступу.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, саме Лиманський та Куп'янський напрямок командування Російської Федерації може обрати для наступу. Він зазначив, що в цих районах мало доріг, що є перевагою для ЗСУ.

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