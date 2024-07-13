Така проблема є майже в кожному підрозділі, які є в Збройних силах України, каже Волошин.

Останнім часом українській армії критично не вистачає піхотинців. Зараз вони потрібні майже кожному підрозділу ЗСУ, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України", - повідомив він.

За словами Волошина, через це зараз активно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу. Він також звернув увагу, що ворог має значні переваги у кількості живої сили, але Сили оборони переважають тим, що знищують противника у набагато більших кількостях.

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"Прості стрільці, водії і піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових новобранців і колишніх ув'язнених", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Мобілізація в Україні - останні новини

Як раніше писав УНІАН, командир розрахунку САУ розвіяв страхи хлопців щодо армії. Він розповів, що у війську немає нічого страшного, там все порядно і "совка" він не зустрічав.

Також УНІАН повідомляв, що у Третій штурмовій бригаді розповіли, як новий закон вплинув на мобілізацію. Заступник командира Максим Жорін зазначив, що добровольців принаймні у 3-й ОШБр стало більше.

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