На жаль, штурмова група зазнала втрат, розповів речник 3-ї ОШБр.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили у ворога взятих у полон українських військових на Харківському напрямку. Вони були захоплені ворожим ДРГ зненацька, розповів речник 3-ї ОШБ Олександр Бородін.

"Це незаплановані штурмові дії. Вони були зроблені з однією метою – відбити полонених. Так вийшло, що сили були втрачені, незрозуміло, де вони знаходяться – не дійшли туди, куди потрібно було за планом. Наші безпілотні системи зрозуміли, що вони були захоплені зненацька ДРГ. На жаль, таке трапляється", – пояснив він в етері телеканалу "Київ24".

За словами Бородіна, росіяни часто застосовують диверсійно-розвідувальні групи. І здебільшого це найкращі ворожі бійці, а не "мобіки". Часто це бувають бійці ГРУ або контрактники з дуже великим досвідом.

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Військові ухвалили рішення відбити полонених захисників до того, як вони потраплять через сіру зону на російські позиції. Після цього зробити це було б майже нереально.

"Наша штурмова група вступила в бій і знищила не всю ДРГ, але більшу частину вивела з ладу, дала змогу полоненим втекти. Не одразу, але протягом доби вони змогли вийти до наших позицій та врятуватися. На жаль, штурмова група понесла деякі втрати. Але це було важливо і треба було зробити. Це війна", – констатував Бородін.

Порятунок полонених на Харківському напрямку

Як стало відомо 7 жовтня, на Харківщині 3-я ОШБр відбила у окупантів позиції та взятих у полон чотирьох українських військових. Серед них був кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

Як розповів командир 1-ї штурмової роти 2-го штурмбату 3-я ОШБр "Мося", завдяки цій операції військовим також вдалося покращити своє становище, зачистити сіру зону та створити там нові позиції.

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