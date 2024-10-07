Заразом під час операції ліквідували російську ДРГ.

На Харківщині 3-я ОШБр відбила у окупантів позиції та взятих у полон чотирьох українських військових.

Про це розповів командир 1-ї штурмової роти 2-го штурмбату 3-я ОШБр Мося. "У нас задача була стабілізувати лінію фронту. Проблема в тому, що там не було сталої лінії фронту, не було розуміння, де передній край сил противника. І це все ускладнювалось місцевістю, бо там великі перепади висот, дуже багато балок, тобто багато місць, де противник може до нас приховано підходити", - розповів він.

За словами Мосі, стало відомо також, що з суміжного підрозділу пропали четверо людей.

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"Ми їх почали шукати "пташкою" і знайшли їх разом з диверсійною групою противника. Ми одразу прийняли рішення, що потрібно відправляти групу швидкого реагування. В той час, як противник був зайнятий нами, нашим суміжникам вдалося втікти", - розповів командир роти.

Серед них кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

"Це важливо було зробити, тому що ті хлопці, які потрапили в полон, володіли певною інформацією. Тим паче серед них був офіцер, командир взводу, який мав більше інформації, ніж звичайний піхотинець. Потрібно було зробити все, щоб ця інформація не потрапила до противника", - пояснив Мося.

Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто.

"В рамках цієї операції вдалося не тільки звільнити наших полонених суміжників, а також покращити своє становище, зачистити сіру зону, створити там нові позиції і в цілому покращити наше становище саме націй ділянці", - резюмував командир роти 3-ї ОШБр.

Ситуація на Харківщині

Представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов розповів, що у Вовчанську окупанти використовують підземні логістичні маршрути аби наблизитися до українських позицій.

Він зазначив, що ворог використовує цю тактику ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку окупанти використовували підкопи й робили тунелі в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи. А крім того, рили довгі тунелі навіть до оборонних споруд ЗСУ, щоб підривати їх.

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