Пономарьов прокоментував інцидент, назвавши його "другим днем народження".

Будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова в Київській області зазнав пошкоджень після нічної атаки дронів. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, політик і його дружина отримали "численні поранення", але їхньому життю нічого не загрожує.

Відомо, що БПЛА вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей. Будинок зазнав руйнувань. На фотографіях, які публікують у мережі, на обличчі та грудях Пономарьова видно подряпини та численні синці.

Раніше, 31 липня, на територію ділянки Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак вони були збиті ППО і впали на відстані 50-100 метрів від будинку, заподіявши лише незначну шкоду.

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Пізніше сам Пономарьов прокоментував інцидент, назвавши його "другим днем народження". Він додав, що це була п'ята спроба замаху на нього - найбільш нестандартна і більш успішна, ніж попередні.

Російський опозиційний діяч і колишній член фракції партії "Справедлива Росія" в Держдумі РФ Ілля Пономарьов переїхав в Україну незабаром після анексії Криму Росією. У 2019 він отримав українське громадянство. У Росії проти Пономарьова заведено кілька кримінальних справ.

Нічна атака по Україні - що відомо

У ніч на 1 серпня противник вдарив по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та Криму, а також ударними БпЛА типу "Shahed" за напрямками мис Чауда - Крим, Курськ - РФ.

"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми "шахедів". Усе збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", - зазначили в Повітряних Силах.

Перед цим, уночі 31 липня російські окупанти здійснили масовану атаку із застосуванням дронів. Загалом ворог запустив 89 ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Усі цілі були знищені.

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