Серед втрат загарбників у техніці, зокрема 115 безпілотників та 42 бойові броньовані машини.

Майже 1 тис. 400 російських окупантів стали цифрами в статистиці втрат ворожої армії.

Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали 579 тис. 490 чоловік (+1370 за добу).

Серед втрат у ворожій техніці - 8 тис. 399 (+9) одиниць танків, 16 тис. 203 (+42) бойові броньовані машини, 16 тис. 119 (+33) артилерійських систем та 1 тис. 132 (+1) реактивні системи залпового вогню.

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Також у цьому переліку 907 одиниць засобів протиповітряної оборони загарбників, 363 літака, 326 гелікоптерів, 12 тис. 968 (+115) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 407 крилатих ракет.

Крім того, йдеться про 28 кораблів/катерів, підводний човен, 21 тис. 816 (+77) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 713 (+16) одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Російські окупанти в Україні

Наприкінці червня повідомлялося, що серед окупаційних військ Росії в Україні лютує тиф та холера. Експерт Bild Юліан Рьопке зазначив, що про поширення тифу та холери почали писати російські пабліки.

Так, канал "Два майори" писав, що в Херсонській області "від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає".

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