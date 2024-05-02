Протягом доби ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки на Херсонщині.

На Авдіївському напрямку протягом доби українськими захисниками було відбито 31 атаку російських окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби було зафіксовано 106 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області", - повідомили у Гештабі і додали, що на цьому напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Силами оборони було відбито 12 атак в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни, Ямполівка та Торське Донецької області. А від артилерійських та мінометних обстрілів тут постраждали понад 10 населених пунктів.

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"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

Також загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - повідомили у Генштабі.

Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка та Новоселівка Перша Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 13 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. Тут противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Водяне Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

"На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку на позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки Запорізької області", - йдеться у зведенні і зауважується, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби він здійснив три безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів тут зазнали близько 20 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох складах боєприпасів, одній артилерійській системі та одному зенітно-ракетному комплексу противника", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що російські окупанти продовжують штурмувати околиці Часового Яру та навіть заходили на вулиці міста.

За його словами, наразі мікрорайон "Канал" найбільше страждає від ворожих "банзай-штурмів". Мається на увазі, коли на ворожу техніку завантажується максимальна кількість особового складу. Щоб короткі дистанції долати на максимальній швидкості, намагаючись уникнути українських дронів, мін чи артилерії.

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