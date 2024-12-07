На Покровському та Курахівському напрямках тривають запеклі бої.

Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам. На Покровському та Курахівському напрямках, а також у Курській області тривають запеклі бої, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що 6 грудня станом на 22:00 відбулося 163 бойові зіткнення. Окупанти завдали два ракетних і сім авіаційних ударів. Крім цього, ворог завдав 512 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3270 обстрілів позицій Сил оборони.

Біля Вовчанська, Тихого і в напрямку Високої Яруги та Козачої Лопані на Харківському напрямку окупанти п'ять разів штурмували позиції українських бійців, але отримали відсіч. У Генштабі заявили, що орієнтовні втрати ворога на цьому напрямку становили 87 осіб убитими і пораненими. Крім того, було знищено артсистему, чотири бойові броньовані машини, 17 дронів, а також три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджень зазнали ББМ і ще чотири одиниці автомобільної техніки.

Відео дня

У відомстві поділилися, що на Куп'янському напрямку поблизу Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного ворог дев'ять разів атакував укріплення українських військових. Наразі там тривають бої.

У районах населених пунктів Чернещина, Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Торське та Терни на Лиманському напрямку ворог минулої доби 14 разів штурмував позиції українських захисників. Проте всі атаки вдалося відбити.

Біля Білої Гори та Ступочок окупанти тричі спробували просунутися вперед на Краматорському напрямку, але безуспішно.

На Торецькому напрямку росіяни 6 грудня вісім разів штурмували позиції українських бійців у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Дві атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог упродовж дня здійснив 44 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність росіян зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та Чумацького. На цьому напрямку було вбито 107 ворожих солдатів, а ще 172 окупанти отримали поранення. Також було знищено ворожий БМП, п'ять автомобілів, два квадроцикли, антену управління БПЛА та мотоцикл.

На Курахівському напрямку ворог продовжує інтенсивно атакувати. За 6 грудня налічується 35 атак. Крім цього, окупанти намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.

На Времівському напрямку триває шість бойових зіткнень. У Генштабі зазначили, що ворог сьогодні 20 разів штурмував позиції українських військових біля Успенівки, Костянтинопільського, Роздольного, Новодарівки та Новосілки.

У напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку ворог безуспішно намагався просунутися вперед. Окупанти завдали авіаційних ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Новопавлівки та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку Силам оборони України вдалося відбити три атаки окупантів. Зазначається, що ворог успіху не мав.

У Курській області тривають запеклі бої. Українські бійці завдають відчутних втрат російській армії, підкреслили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Раніше військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов поділився, що українські військові в Донецькій області близькі до втрати відразу п'яти міст. Він стверджує, що зараз на Донецькому напрямку дуже важкі часи.

Крім того, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що потрібно змінити в українській армії насамперед. На його переконання, це найперший фактор національної безпеки, на який має бути спрямована вся увага.

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