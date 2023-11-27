Загалом за добу відбулося понад 60 бойових зіткнень.

Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на інші напрямки. Окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Сили оборони відбили сім атак.

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На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Бійці ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили сім атак.

На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдали окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку захисники України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилу росіян.

Ситуація на фронті станом на 27 листопада - головні новини

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 26 листопада авіація Збройних сил України завдала три удари особовому складу, озброєнню та військовій техніці росіян. Так, бійці ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів ворога.

Водночас окупанти завдали один ракетний та 34 авіаційних ударів та здійснили 51 обстріл з РСЗВ по українських та населених пунктах.

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