Ворог завдав десятки авіаударів та обстрілів з РСЗВ.

Минулої доби, 26 листопада, авіація Збройних сил України завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів ворога.

Водночас окупанти завдали 1 ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснили 51 обстріл з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок цього цивільні отримали поранення, а також постраждали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

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"Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Спірне, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Північне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - додали у відомстві.

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Протягом доби російські окупанти вели штурмові дії на кількох напрямках, Силами оборони України було відбито понад 40 ворожих атак.

У ЗСУ заявили, що російські війська не відмовились від намірів повторно окупувати Куп’янськ у Харківській області. Наразі стратегічних успіхів на цьому напрямку ворог не має.

Останнім часом росіяни під Авдіївкою змінили тактику і перейшли до наступу малими групами, як раніше це робили під Бахмутом.

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