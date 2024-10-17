"Маршал" зауважив, що ворог чинив супротив, і на позиціях були не щойно мобілізовані росіяни, а досвідчені солдати армії РФ.

Українські захисники провели операцію в районі села Липці на півночі Харківщини, внаслідок якої було звільнено 400 гектарів лісового масиву. Боєць підрозділу активний дій Головного управління розвідки Міноборони України "Артан" із позивним "Маршал" розкрив подробиці того завдання.

Засловами бійця, завданням його підрозділу були саме штурмові дії та збір інформації про противника. Це стосувалося і виявлення найслабших місць ворога. Під час штурму було залучено різну зброю.

"Усі штурмові заходи, які спрямовані на якісь активні дії, завжди можуть відбуватися не тільки за допомогою автомата чи кулемета. Всі розуміють, що це насамперед артилерія, міномети, гранатомети, станки МК-19 та інші допоміжні засоби, які підтримують нас вогнем під час виконання завдання. Без підтримки та злагодженої роботи підрозділів не може відбуватися просування", – наголосив "Маршал".

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Воїн додав, що масштабних фортифікацій окупаційні війська РФ там не обладнали – було лише "декілька бліндажів". При цьому боєць ГУР зауважив, що ворог чинив супротив, і на позиціях були не щойно мобілізовані росіяни, а досвідчені солдати армії РФ.

Зазначається, що під час проведення операції в тому лісі вдалося знищити та взяти в полон чимало окупантів.

"Наскільки [поповнений обмінний фонд] – я не можу давати таку інформацію, оскільки триває збір, спілкування. Конкретних цифр ми не можемо називати на даний час – більш детально це може коментувати вище керівництво. Я безпосередньо брав участь, коли ми брали їх у полон. В основному вони або одразу ідуть на контакт... Ми їм завжди пропонуємо здаватися. Так, під тиском, примусом – але як по-іншому?! Якщо виходять, то все гаразд: ми їх супроводжуємо і далі вони поповнюють наш обмінний фонд", – розповів "Маршал".

Зачистка лісу на Харківщині

16 жовтня стало відомо, що українські бійці зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів у рамках нової операції Головного управління розвідки Міноборони України на півночі Харківської області. Тоді повідомлялося, що становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене і близьке до безнадійного.

Відомо, що операцію провели бійці підрозділів "Артан", Kraken і Міжнародного легіону неподалік населеного пункту Липці. Вона створює умови для подальшого витіснення російських окупантів із півночі Харківської області.

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