Ворожі дрони залетіли на Харківщину з Бєлгородської області РФ.

В ніч проти четверга, 4 квітня 2024 року, російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через ворожу атаку у Харкові пролунали вибухи, наголосив мер міста Ігор Терехов. "Суспільне. Харків" інформує, що вибухів було щонайменше три.

Ворожі дрони залетіли на Харківщину з Бєлгородської області РФ, заявили у Повітряних силах ЗСУ. О 01:11 військові попередили про ще одну групу ударних дронів в напрямку Харкова.

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Атаки окупантів по Харківщині

Ввечері 3 квітня російські війська вдарили по Мерефі Харківської області. За попередніми даними, ворог застосував під час атаки протикорабельну ракету Х-59МК. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Варто зазначити, що протягом кількох останніх тижнів росіяни завдали чимало ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Харкова та області. Через це було запроваджено графіки відключень електроенергії. Лише у самому Харкові дефіцит становить від 100 до 200 мегаватів електроенергії, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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