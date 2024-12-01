Громадський транспорт атаковано у Дніпровському районі.

Сьогодні, 1 грудня, російські військові скинули у Херсоні вибухівку на маршрутне таксі, загинуло щонайменше три людини, багато отримали поранення. Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські окупанти атакували з БпЛА громадський транспорт близько 8:15.

"Жахливий ранок для Херсона... Попередньо, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів... Ще сімох потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу", - наголосив Прокудін.

За даними очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, зранку ворог цинічно вдарив з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі міста.

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Також, за його словами, вчора внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ 2 людини загинули, 13 - отримали поранення.

Згодом у Херсонської ОВА уточнили, що стало відомо про ще одну людину, яка постраждала внаслідок скидання вибухівки на маршрутне таксі. Йдеться, що з мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку.

Новини Херсона

Нагадаємо, вранці 30 листопада російські військові атакували дроном маршрутку в Дніпровському районі Херсона. Відразу повідомлялося, що через вибух постраждали чотири людини. Вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62 років, поранення гомілки дістав 59-річний чоловік. Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що постраждали внаслідок скиду ворогом вибухівки ще двоє чоловіків 52 і 49 років. Також отримав поранення 73-річний чоловік. У нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення ноги та травматична ампутація гомілки.

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