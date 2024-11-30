Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги

Вранці 30 листопада російські військові атакували дроном маршрутку в Дніпровському районі Херсона, через вибух постраждали чотири людини. Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

"Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини. Вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62 (років - УНІАН). Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

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