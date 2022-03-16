На даний момент постраждалих не виявили, ворожий обстріл також пошкодив газопровід.

У Києві в результаті нового ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки у Подільському районі та газопровід.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають", - зазначив Кличко.

За його словами, на даний момент постраждалих не виявили. Мер додав, що також пошкоджений газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що уламки збитої над Києвом ракети "Калібр" впали на дах багатоповерхівки. Ракету збили вранці за 500 метрів від лікарні "Охматдит". Уламки пошкодили горище та верхні поверхи одного із будинків на вулиці Гаврилишина.

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