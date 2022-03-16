В Києві затримали священника УПЦ МП / соцмережі

Сьогодні, 16 березня, в Києві затримали священника російського патріархату (УПЦ МП) за співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомив фотокор Ян Доброносов.

Під час обшуку будинку з'ясувалося, що священник російського патріархату співпрацював із спецслужбами РФ. Один з фрагментів листування отця із окупантами з'явився у мережі.

Листування Онуфрія з росіянами / соцмережі

Крім того, в помешканні священника знайшли Z-символіку окупантів, а також прапор "російської імперії".

Раніше віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм, що передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами.Вас також можуть зацікавити новини:Напад Росії на Україну: Херсонська область на межі гуманітарної катастрофиНа Сумщині військові обміняли російського окупанта на шістьох українських полоненихFinancial Times дізналась про "прогрес" переговорів РФ та України щодо "мирного плану"