В Києві затримали священника УПЦ МП / соцмережі
Сьогодні, 16 березня, в Києві затримали священника російського патріархату (УПЦ МП) за співпрацю з російськими окупантами.
Про це повідомив фотокор Ян Доброносов.
Під час обшуку будинку з'ясувалося, що священник російського патріархату співпрацював із спецслужбами РФ. Один з фрагментів листування отця із окупантами з'явився у мережі.
Листування Онуфрія з росіянами / соцмережі
Крім того, в помешканні священника знайшли Z-символіку окупантів, а також прапор "російської імперії".
Знахідки під час обшуку / соцмережі
Раніше віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм, що передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами.