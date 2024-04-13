Зараз тривають інтенсивні бої за Богданівку.

У Міністерстві оборони України спростували інформацію від DeepState про те, що російські окупанти захопили Богданівку на Бахмутському напрямку.

Як йдеться у повідомленні відомства у Telegram, наразі тривають інтенсивні бої за Богданівку.

"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів", - розповіли у Міноборони.

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У відомстві також закликали орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

Ситуація на Східному фронті

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська у Донецькій області окупували село Богданівка та просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького. Крім того, зазначалося, що тривають ворожі атаки на Нетайлове та Уманське, на підступах до даних сіл ворог зумів закріпитися. Тривають важкі бої у Георгіївці, Новомихайлівці та Красногорівці. Відновилися активні бойові дії на південному сході від Вугледару.

Як повідомляв ​​Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ситуація на Східному фронті останнім часом суттєво загострилася. За його словами, це пов'язано зі значною активізацією наступальних дій ворога після проведення в Росії так званих президентських виборів.

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