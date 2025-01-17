Окупанти знищили деякі позиції Сио оборони на Покровському напрямку. Наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення, повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram.
Зазначається, на Покровському напрямку українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ. За останню добу противник проводив наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. У Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку тривають бої.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував в Часовому Яру, Торецьку та в районах Ступочок і Білої Гори. В напрямку Леонідівки для проникнення в бойові порядки ЗСУ ворог здійснив невдалу спробу застосування авто- та мототехніки. У "Хрртиці" уточнюють, що там противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.
На Новопавлівському напрямку росіяни в районі Великої Новосілки та Времівки застосували до батальйону живої сили для покращення положення. Тривають запеклі бої в межах населених пунктів.
Останні новини з Покровського напрямку
Як повідомляв УНІАН, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський розповів, наскільки можлива блокада Покровська. За його словами, задача №1 для росіян зараз - виконати показово-політичне завдання із виходом на кордон Дніпропетровської області
Раніше колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив думку, що Росія планує взяти Покровськ в оточення. Це видно з того, що РФ намагається перерізати головні дороги до міста. За словами Ступака, РФ прагне таким чином змусити Сили оборони України самостійно відійти від Покровська.