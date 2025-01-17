Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення, зазначають військові.

Окупанти знищили деякі позиції Сио оборони на Покровському напрямку. Наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення, повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

Зазначається, на Покровському напрямку українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ. За останню добу противник проводив наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. У Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку тривають бої.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

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На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував в Часовому Яру, Торецьку та в районах Ступочок і Білої Гори. В напрямку Леонідівки для проникнення в бойові порядки ЗСУ ворог здійснив невдалу спробу застосування авто- та мототехніки. У "Хрртиці" уточнюють, що там противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

На Новопавлівському напрямку росіяни в районі Великої Новосілки та Времівки застосували до батальйону живої сили для покращення положення. Тривають запеклі бої в межах населених пунктів.

Останні новини з Покровського напрямку

Як повідомляв УНІАН, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський розповів, наскільки можлива блокада Покровська. За його словами, задача №1 для росіян зараз - виконати показово-політичне завдання із виходом на кордон Дніпропетровської області

Раніше колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив думку, що Росія планує взяти Покровськ в оточення. Це видно з того, що РФ намагається перерізати головні дороги до міста. За словами Ступака, РФ прагне таким чином змусити Сили оборони України самостійно відійти від Покровська.

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