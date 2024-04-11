Україна дійсно потребує більшої кількості ракет для систем ППО.

Аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot. На це відреагував речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як зазначив Євлашу виданню NV, Україна дійсно потребує більшої кількості ракет для систем ППО. І у цьому питанні наша держава повністю залежить від партнерів.

"Для нас дійсно ракети до систем ППО являються дефіцитними, оскільки Україна їх не виробляє, і ми повністю залежимо від наших партнерів. Партнери знають про нашу потребу, знають, що нам необхідно", – пояснив він.

Водночас представник Повітряних сил відмовився коментувати слова Рьопке про те, що в України нібито закінчилися ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T. Він наголосив, що розголошувати конкретну кількість, скільки ракет в нас залишилося, не можна. Це інформація з обмеженим доступом.

Ситуація з ракетами для ППО

11 квітня Юліан Рьопке написав у соцмережах, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot. При цьому, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

Про нестачу боєприпасів для ППО заявляв і президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголошував, що Україна переживає найважчу кризу з моменту масштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Сили оборони відчувають брак боєприпасів, а системи ППО не можуть відбити атаки з боку РФ.

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