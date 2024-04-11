Президент України повідомив про намір Путіна захопити Харків.

Україна переживає найважчу кризу з моменту масштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. ЗСУ відчувають брак боєприпасів, а системи ППО не можуть відбити російські атаки. Тим часом Москва посилює бомбардування українських міст, готуючись до нового наступу на Харків. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню DIE WELT.

Зеленський повідомив про намір Путіна захопити Харків, оскільки для нього це великий символ. Однак Президент уточнив, що Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося.

"Харків - одна зі столиць України, тому має велике символічне значення...Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", - сказав Зеленський.

Зеленський також визнав успішність російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Це має великий вплив на перебіг війни. Атаки на енергопостачання завдають величезного болю населенню та містам", - каже глава держави.

Крім того, президент знову звернувся з проханням про озброєння, цього разу акцентуючи увагу на системах ППО. Зеленський висловив нерозуміння з приводу відмови Німеччини постачати Україні сучасні ракети Taurus, а НАТО - американські крилаті ракети ATACMS і винищувачі F-16. При цьому він зазначив, що основні надії України пов'язані з очікуваним пакетом допомоги від США, який блокують республіканці в Палаті представників.

"Перш за все, нам потрібні системи протиповітряної оборони. Перш за все, ми повинні бути здатні захистити себе", - додав Зеленський.

Водночас Зеленський пишається тим, що українці можуть досягати військових успіхів за допомогою своїх безпілотників.

"У нас гарне виробництво безпілотників. Але безпілотники не замінять протиповітряну оборону, ракети дальнього радіусу дії або артилерію", - сказав він журналістам.

Зеленський про Дональда Трампа і Володимира Путіна

Під час бесіди Зеленський наголосив на важливості сучасного озброєння для протистояння Росії. Президент також висловив готовність до зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити можливі шляхи мирного вирішення конфлікту.

"Сам я йому не дзвонив. Ми запрошували його в Україну і публічно, і непублічно. Я безумовно готовий зустрітися з ним. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є свій підхід до швидкого припинення війни, то я із задоволенням прислухаюся до цієї ідеї", - додав Президент.

Водночас Зеленський категорично відмовився від переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним і від передачі територій, підкресливши недовіру до російського лідера.

"Ми маємо справу з Путіним. Усе, що він говорив досі - потім він діяв по-іншому. Ми не можемо йому довіряти", - уточнив Президент.

Війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський дав рецепт, як "поламати хребет" Володимиру Путіну. При цьому він вказав, що про заморожування війни і домовленості з лідером окупантів не йдеться.

Також глава держави зазначив, що Росія намагається витіснити людей із Харкова та області. При цьому він уточнив, що урядовці ведуть окрему роботу над підтримкою міста та області для подолання наявних енергетичних проблем.

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