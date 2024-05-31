Унаслідок дронової атаки в Краснодарському краї є постраждалі, стверджує губернатор.

У ніч на п'ятницю, 31 травня, у кількох муніципалітетах Краснодарського краю РФ було "відбито масовану атаку безпілотників" - дрони нібито придушили сили протиповітряної оборони.

Унаслідок дронової атаки в Темрюцькому районі пошкоджено інфраструктуру нафтобази - зазнали пошкоджень і загорілися три цистерни, в яких були нафтопродукти, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

"...Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Решту співробітників евакуйовано", - йдеться у повідомленні ворожого чиновника.

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Пізніше "РИА Новости" у своєму каналі в месенджері стверджувало, що пожежу на нафтобазі в Красногорському краї вдалося загасити.

Триває повномасштабна війна в Україні - новини, які варто знати

Після того, як росіяни рано-вранці 24 лютого 2022 року здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, у РФ вже не раз лунали вибухи на об'єктах, які допомагають окупантам продовжувати агресію проти нашого народу.

Зокрема, 17 травня стало відомо, що безпілотники в російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, атакували нафтопереробний завод. Журналісти дізналися, що дим огорнув Туапсинський НПЗ. У РФ стверджували, що на території підприємства просто стався "спалах" унаслідок падіння безпілотника.

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