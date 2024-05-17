Місцева влада стверджує, що на об'єкті стався "спалах внаслідок падіння" дрону.

Цієї ночі дрони уразили нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край). На об'єкті сталась пожежа.

Telegram-канал Astra показав кадри, на яких видно, як вогонь та дим огортають НПЗ. Місцеві жителі стверджують, що атака БПЛА була саме на Туапсинський НПЗ.

При цьому представники місцевого оперативного штабу стверджують, що це лише "спалах внаслідок падіння" дрону на території заводу.

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Екстрені служби нібито локалізували пожежу й попередньо "постраждалих немає". В мережі з'явилися повідомлення від місцевих жителів, що у місті є перебої зі зв'язком.

Нічна атака на РФ

Цієї ночі окупований Крим і Новоросійськ (Краснодарський край) опинилися під масованою атакою безпілотних літальних апаратів і морських дронів. У Севастополі зникло світло. Тим часом у Новоросійську під ударом могли опинитися порт і нафтобаза. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 19 вибухів.

Хоча російська влада заявила про успішне відбиття атаки, проект ВЧК-ОГПУ повідомляє, що дрони атакували Новоросійський мазутний термінал і термінал "Транснефти".

Варто додати, що це вже третя ніч підряд об'єкти загарбників на окупованому півострові під атакою дронів. Удень окупанти заявляли про знищення морських дронів, які рухалися в бік Криму.

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