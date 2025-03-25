Уражено багатоцільовий транспортер-тягач та знищено чотири бойові бронемашини.

У Серебрянському лісі на Луганщині Сили оборони України розгромили російську бронетехніку, яка була прихована для наступу на позиції ЗСУ. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"На Луганщині пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" зруйнували ворожі плани. Окупанти готувалися до штурму – приховали бронетехніку в Серебрянському лісі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оператори дронів влучними ударами відпрацювали по російській бронетехніці та позбавили загарбників кількох бронемашин. Загалом в результаті вдалої роботи уражено МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований), знищено чотири бойові бронемашини.

На відео, яке оприлюднили військові, можна побачити, як українські захисники перетворюють ворожу техніку на брухт.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, в Донецькій області ЗСУ за допомогою дронів знищили російський танк і систему радіоелектронної боротьби "Житель". Окупанти спробували прорватися в напрямку українських оборонних позицій під прикриттям вказаної системи радіоелектронної боротьби. Однак оператори дронів прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" розтрощили танк та систему РЕБ, яка його прикривала.

Також ми розповідали, як під час перестрілки український захисник ліквідував ворога звичайним шоломом. Це сталося, коли загарбники намагалися підійти ближче до бліндажа Сил оборони і вступили у стрілецький бій.

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