Загарбники намагалися підійти ближче до бліндажа Сил оборони, внаслідок чого зав'язався стрілецький бій.

На Донбасі військовий ЗСУ під час бою з російськими окупантами "нейтралізував" одного з них своїм шоломом, який жбурнув у противника. Росіянин подумав, що це вибухівка та почав тікати, але був ліквідований.

Як розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), днями російські загарбники пішли на штурм українських укріплень на Куп'янському напрямку. Опір ворогу чинили бійці 43 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Загарбники намагалися підійти ближче до бліндажа Сил оборони, в результаті зав'язався стрілецький бій, який вівся прямо в окопі.

"Під час перестрілки в нашого воїна закінчилися гранати. Йому нічого не залишалося, як продовжувати оборонятися підручними засобами й вмикати кмітливість. В якусь мить він зняв з себе шолом і жбурнув його в російського штурмовика, що наближався", - розповіли у "Хортиці".

Зазначається, що окупант розгубився, ймовірно подумав, що це може бути граната, та намагався втекти. Однак росіянина наздогнала автоматна черга українського військового.

"Так винахідливість нашого воїна допомогла йому знищити ворожих штурмовиків", - наголосили захисники і додали, що ворожий наступ було відбито, втрату українських позицій не допущено.

Війна в Україні: новини

Нещодавно на Покровському напрямку українські військові "викурили" російських окупантів з підвалу за допомогою вулика з бджолами. Зокрема, піхотинці ЗСУ зачищали будинок та натрапили на підвал з окупантами. Українці витратили всі гранати, але ворог чинив опір. Тоді військові ЗСУ знайшли інший метод – скинули в підвал два вулики з "бойовими бджолами", та ліквідували противника.

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