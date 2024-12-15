В акваторію змило багато різних мін через теракт росіян на дамбі Каховської ГЕС.

Російські окупанти з Кінбурнської коси (Миколаївська область), завдають ударів, зокрема тримають під вогневим контролем Дніпро-Бузький лиман. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, зараз в українських портах залишаються заблокованими 60 цивільних суден, зокрема, іноземних.

В етері 5 каналу він пояснив, що окупанти, які знаходяться на цій косі, забезпечуються з материка. Як пояснив військовий, в цій місцевості завжди була складна логістика навіть до вторгнення РФ в Україну. На самій косі ніколи не було доріг шосейного типу або загального користування. Це пов’язано з тим, що там - орнітологічний заповідник, та небагато населених пунктів.

"Станом на зараз, проблема в тому, що коса дозволяє їм обстрілювати Дніпро-Бузький лиман. Відповідно, не дає можливості користуватися портами миколаївськими, а про херсонський порт навіть не йдеться… Нагадаю, що в Дніпро-Бузький лиман впадає й річка Південний Буг – це миколаївські морські порти, й Дніпро… Та відповідно там станом на зараз заблоковано 60 цивільних суден, зокрема іноземні…", - сказав Плетенчук.

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Окрім того, за його словами, ця акваторія має високий ступінь мінування, тому що туди змило дуже багато вибухівки, різноманітних мін через теракт росіян на дамбі Каховської ГЕС. Йдеться, що це й річкові міни, й протидесантні, які "змило" навіть до узбережжя Одеси.

"Міни плавучі, під час підриву їх винесло в Чорне море", - уточнив речник.

Кінбурнська коса має тактичне значення, як для ЗСУ, так й для окупантів, яким утримуватися там нелегко. "Тому, що й вони звідти стріляють, й ми по них "працюємо" досить успішно. Ховатися їм там майже немає де", - сказав Плетенчук.

Ситуація в районі Чорного моря

Раніше військові казали, що ще зарано казати про перемогу на Чорному морі. Понад 25 тис. кв. км Чорного моря – фактично сіра зона. Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук наголошував, що Кінбурнську косу треба звільнити, але наразі не можна казати, коли це буде. Якщо її звільнити, буде шанс, що запрацює Миколаївський порт і долучиться до портів Великої Одеси ("Південного, "Чорноморська", Одеського порту – УНІАН) та зможе працювати у напрямку морських коридорів. Кінбурнська коса - локація, за яку ворог чіпляється "кігтями та зубами" через її стратегічне значення.

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