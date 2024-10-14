Братчук зазначив, що Кінбурнську косу треба звільнити, але наразі не можна казати, коли це буде.

Окупована росіянами Кінбурнська коса (Миколаївщина) є важливою локацією, за яку ворог чіпляється з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а наразі почав там накопичувати сили.

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук під час етеру телемарафону наголосив, що Кінбурнську косу треба звільнити, але наразі не можна казати, коли це буде. "Тоді буде шанс, що запрацює Миколаївський порт і долучиться до портів Великої Одеси ("Південного, "Чорноморська", Одеського порту – УНІАН) та зможе працювати у напрямку морських коридорів. Кінбурнська коса - локація, за яку ворог чіпляється кігтями та зубами" - сказав Братчук.

Він пояснив, що ця коса дуже цінна для ворога, бо дозволяє обстрілювати Куцурубську, Очаківську громади Миколаївщини та тримати під напругою північно-західну частину Чорного моря.

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Речник додав, що на Кінбурнській косі ворог накопичує сили.

"Ворог поповнює особливий склад та озброєння. Навіть пригнав туди кілька катерів, які входять до підрозділів, що знаходяться на території тимчасово окупованого Криму", - додав Братчук.

За його словами, Сили оборони здійснюють певні операції відносно цієї коси - періодично відбувається бойова робота, застосовується артилерія, дрони. Проводяться рейди українських спецслужб. Братчук акцентував, що, на перший погляд, очевидно - знищення озброєння росіян, послаблення якомога більше їхніх сил. Він додав, що сьогодні не можна сказати, що завтра-післязавтра буде наступ на косу ЗСУ, але він обов’язково відбудеться.

"Питання звільняти чи не звільняти Кінбурн не стоїть. Питання – лише у часі, ресурсах і можливостях... Ця локація є відповідним ключиком для нашого поступового просування щодо звільнення українських земель. Тому ситуація напружена", - сказав Братчук.

Ситуація на Кінбурнській косі

9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони здійснили рейд на Кінбурнську косу, в результаті чого було знищено десятки російських солдатів і техніки.

На думку льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, ЗСУ можуть розпочати активні дії у напрямку Кінбурнської коси. За його словами, один із пакетів допомоги Україні від Заходу містить бойові катери, тож незабаром ЗСУ імовірно візьмуться за "визвольну роботу на Півдні". Він додав, що ворог з коси не зможе наступати на підконтрольні Україні території - правий берег Дніпра дуже високий і "зайти виконати бойове завдання не вдасться". При цьому росіяни почали проводити загрозливі маневри на Кінбурнській косі, а Світан не виключає, що таким чином ворог намагається "убезпечити себе від руху" ЗСУ.

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