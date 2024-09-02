Загарбники малими піхотними групами "промацують" оборону ЗСУ на островах.

Херсон, який вже був під російською окупацією, щодня піддається ворожим обстрілам та є побоювання, що загарбники спробують знов захопити місто. На думку військових, форсування Дніпра в цьому напрямку зараз неможливо, тому що ЗСУ гідно відбивають атаки на островах.

Як повідомив в етері телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, наразі немає жодних підстав говорити, що обласному центру загрожує форсування річки з боку окупаційної армії.

"На жаль Херсон щодня переживає по кілька обстрілів з російської артилерії, яка дістає до нього. Але наступ йому не загрожує, хоча б через те, що наші війська продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра, трохи відтісняти противника від річки. І власне це є певною підставою для зменшення небезпеки форсування Дніпра з боку окупантів, які при цьому утримують там значну присутність", - сказав Лиховій.

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Він додав, що загарбники малими піхотними групами "промацують" оборону ЗСУ, зокрема, на островах - північніше населеного пункту Кринки. За словами Лиховія, з початку доби на лівобережжі ворог вже втратив 8 своїх військовослужбовців, квадроцикл та окопний РЕБ у районі Олешок, та міномет – в районі населеного пункту Козачі Лагери.

"Також уражено 4 бліндажі в районі населених пунктів Пойма, Кринки та Козачі Лагери - всі на лівобережжі, де ведеться активна протибатарейна боротьба, де ворог намагається наступати на наші плацдарми", - розповів Лиховій. Він додав, що 1 вересня на лівобережжі було відбито два штурми – ворог атакував ЗСУ малими піхотними групами без залучення бронетехніки.

Загалом за минулу добу у зоні відповідальності "Таврії" на Придніпровському (Херсонщина) та Оріхівському (Запоріжжя) напрямках ворог втратив 52 військових (вбиті та поранені). Також, за словами Лиховія, окупанти втратили 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них: оптико-електронний комплекс "Астрон-4В", 2 портативні станції радіоелектронної боротьби, 2 артилерійські системи, 6 одиниць автобронетехніки, човен, гідроскутер, мотоцикл. Уражено 2 польових пункти боєпостачання, 2 місця зберігання ПММ, 1 спостережний пункт, 6 бліндажів та блокпост ворога.

"Сьогодні вранці ворог завдав авіаційного удару трьома керованими авіабомбами із літака Су-34 по району села Мала Токмачка на Оріхівському напрямку. Обійшлося без втрат. Також наша операційна зона вночі зазнала атаки "Шахедів". З 21 ударного дрона, який був зафіксований нашими Повітряними силами, 12 знищено саме на півдні України. Один - радіолокаційно втрачений, тобто, швидше за все, він упав, і вісім - вийшли з операційної зони…", - розповів речник.

Водночас він додав, що обстановка у зоні відповідальності "Таврія" спокійніша відносно інших ділянок фронту. Зокрема це стосується саме піхотних атак. За словами Лиховія, за весь серпень у зоні "Таврії" відбулася 141 штурмова дія росіян. З них на Херсонщині – 89, інші були на Запоріжжі – 50 на Оріхівському напрямку та два – в районі міста Гуляйполе, де, за даними західних ЗМІ, очікувався великий наступ противника.

"Багато це (кількість штурмів – УНІАН) чи мало? Мабуть, для українських воїнів, які тримають оборону, це багато...", - додав речник.

Війна в Україні - обстановка на півдні

Нагадаємо, нещодавно Лиховій розповідав, що російські окупанти втратили на півдні десятки одиниць озброєння та техніки, в тому числі комплекс відеоспостереження "Муром". Також під час боїв українським військовим вдалося захопити у полон росіянина. В той день російські війська були "проріджені" на 64 особи - це безповоротні та санітарні втрати та один полонений.

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