Вбитому росіянами чоловікові було 87 років.

Унаслідок чергових обстрілів російської окупаційної армії у Харківській та Херсонській областях є загиблий та поранені.

Як повідомляється у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури, близько 15:40 ворогом було здійснено обстріл села Лісна Стінка Купʼянського району. "Загинув 87-річний чоловік. Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння", - йдеться у повідомленні і зауважується, що попередньо, російські військові вдарили по селу з реактивних систем залпового вогню.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

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Крім того, Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що під удар ворожого безпілотника в центрі міста потрапила 55-річна місцева жителька. Вона самостійно звернулася до лікарні по допомогу.

"Потерпіла отримала множинні поранення гомілки. Їй надали допомогу та призначили амбулаторне лікування", - йдеться у повідомленні.

Також у Білозерській громаді області на протипіхотній міні підірвався трактор. "На вибухонебезпечний предмет тракторист наїхав у полі. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження. Чоловік, на щастя, не постраждав", - зазначили у ОВА.

Водночас повідомляється, що близько 14:00 російські військові вдарили по селищу Широка Балка.

"Через обстріл постраждав 59-річний чоловік, котрий знаходився у полі. Він самостійно звернувся до лікарні за допомогою. В потерпілого діагностували мінно-вибухову травму. Лікарі його дообстежують", - повідомили у ОВА.

Атаки окупантів на Україну

10 серпня російські окупанти атакували Краматорськ та низку населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Крім того, у Херсонській області поранень також зазнали кілька людей. Зокрема, до лікарні звернувся херсонець, котрий близько 07:00 потрапив під російський удар. 65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітки.

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