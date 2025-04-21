За словами Трегубова, ворогу сподобалися штурми на мотоциклах.

На Великдень російські окупанти ймовірно провокували ЗСУ під час проведення маневрів, які були схожі на штурми, що проходили начебто "під білим прапором".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, зниження інтенсивності у 2-3 рази не можна назвати не перемир’ям.

"Якщо на напрямку було, умовно, 80 зіткнень, а стало, умовно, 30, це більш схоже не на перемир’я, а на якийсь перекур, на якесь тимчасове послаблення. Особливо, якщо росіяни продовжили активно проводити ротацію, накопичувати війська, - це не пауза, це тимчасове зниження інтенсивності для того, щоб потім її значно підвищити", - наголосив речник.

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Він підкреслив, що у зону відповідальності "Хортиці" на всіх ділянках фронту збереглася тенденція, яка спостерігалася раніше: найбільша активність ворога на Покровському напрямку, активно росіяни проводять ротації на Куп’янському напрямку та на Лиманському, на Харківському - більш накопичують сили, ніж атакують. Трегубов розповів:

"Плюс залишається Торецьк та Часів Яр... Росіяни також провели кілька операцій, які більше були схожі на спроби витягти нас на візуальне помітне порушення перемир’я. Як то маневри "під носом", які були схожі на штурми, але проходили начебто під білим прапором. Здавалося, що вони просто намагаються спровокувати на візуальне порушення вогню. Щоб прийняли за штурм, потім вдарили".

Речник також прокоментував бій, який стався минулого тижня, коли були спроби мотопіхотних штурмів: разом з БТР розвідка зафіксувала майже 90 мотоциклів.

"Сам спочатку не повірив, але поїхав цілий "мотоклуб". Це було саме на Покровському напрямку, для якого це не характерно. Судячи з того, що пишуть у себе окупанти в Телеграм-каналах, ця ідея їм чомусь подобається. Не знаю, чому. Мені ця тактика ефективної не здається, але чомусь здається їм. Скоріш за все, це ефективно для них по грошах, а не з бойового погляду… Десять мотоциклів дешевше, ніж один БТР", - припустив Трегубов.

Військовий додав, що не ризикнув би пересуватися навіть на найкращому мотоциклі по такій місцевості, як в районі Покровська. Однак росіяни ризикують та гинуть "дуже великими пачками".

Війна в Україні - ситуація біля Торецька

Як писав УНІАН, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що аід час штурмів у Торецьку російські окупанти намагалися використовувати підземні комунікації, але успіху не мали. Суть в тому, що ці комунікації добре відомі українським військовим, оскільки вони використовували їх ще у 2014-2015 роках. Також росіяни намагалися використовувати гідротехнічні споруди у Часовому Яру, проте теж не мали успіху.

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