Ця інфраструктура добре відома українським військовим.

Під час штурмів у Торецьку російські окупанти намагалися використовувати підземні комунікації, але успіху не мали.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. Він пояснив, що ці комунікації добре відомі українським військовим, оскільки вони використовували їх ще при звільненні у 2014-2015 роках:

"Намагалися їх використовувати росіяни, в тому числі при штурмах, але не дуже успішно, бо ці комунікації відомі. Також вони намагалися використовувати гідротехнічні споруди у Часовому Яру при спробі штурму. Але та ж сама історія - воно хороше, коли противник про нього не знає".

За його словами, найбільш інтенсивними напрямками наразі є Покровський, Торецький, Новопавлівський та Лиманський. У районі Часів Яру, що на Краматорському напрямку, відбуваються штурми в напрямку Ступочок.

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Крім того, росіяни намагаються наступати на Куп'янському напрямку та перекидати техніку через річку Оскіл. Водночас, за даними речника, найспокійніше у зоні відповідальності "Хортиці" саме на Харківському напрямку.

Бої за Торецьк

Як писав УНІАН, у Торецьку тривають вуличні бої з російськими окупаційними військами. За словами військових, захоплення міста дозволить загарбникам розпочати наступ на Костянтинівку.

Офіцер штурмового полку "Сафарі" бригади Національнії поліції "Лють" Богдан Кушнір розповідав, як випадково потрапив в оточення із побратимам та перебував там 35 днів.

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