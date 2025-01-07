Зазначають, що навіть немає інформації про якісь серйозні боєзіткнення там.

Немає інформації про взяття ворогом міста Лозова на Харківщині.

Про це сказав речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Щодо Лозової, то мені важко сказати звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна", - підкреслив він. При цьому наголосив, що немає інформації навіть про якісь серйозні боєзіткнення там станом на зараз.

Відео дня

Лозова це Куп’янський напрямок фронту.

Ситуація на Харківському напрямку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією українського проєкту DeepState, російські загарбницькі війська окупували Лозову та намагаються просунутися до Нової Кругляківки, що в Ізюмському районі Харківської області.

При цьому зазначалося, що аналітики посилаються на опубліковане Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відео, на якому зображено ураження російської колони, яка проводила штурмові дії в 2.05 км східніше Нової Кругляківки.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про те, що на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове.

В той же час, на Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки.

Вас також можуть зацікавити новини: