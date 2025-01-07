Це сталося після певного затишшя, зазначають аналітики.

Російські загарбницькі війська окупували Лозову та намагаються просунутися до Нової Кругляківки, що в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі українського проєкту DeepState. Аналітики посилаються на опубліковане Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відео, на якому зображено ураження російської колони, яка проводила штурмові дії в 2.05 км східніше Нової Кругляківки:

"Після певного затишшя відбувається активізація ворога на різних ділянках".

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