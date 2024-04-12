За статутами, у кожному відділенні мало би бути 8-10 осіб, наголосив він.

За чисельністю російські окупаційні війська на фронті переважають українські сили в 10 разів. Про це заявив командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Юрій Содоль під час виступу у Верховній Раді.

"Противник переважає нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких – по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", – пояснив він.

Командувач Обʼєднаних сил наголосив, що на одну ділянку фронту ставлять замість однієї бригади – три.

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"За умов нормальної забезпеченості особовим складом, ці дві додаткові бригади могли б відпочивати й готуватися, або входити в ударне угруповання для подальшого наступу. Але замість цього бригади тримають фронт", – наголосив Содоль.

Чисельність Збройних сил: що відомо

Наприкінці січня 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія налічує приблизно 880 тисяч військовослужбовців.

Також відомо, що зросла кількість жінок у війську. Станом на жовтень 2023 року в українській армії перебувало 43,5 тис. жінок-військових і понад 18 тисяч – цивільного персоналу. При чому близько 5 тисяч жінок-військових виконували завдання у районах ведення бойових дій, а статус учасника бойових дій на той момент мали майже 13,5 тис. жінок.

Військові ж кажуть, що Україні потрібно більше людей для захисту держави і неодноразово закликали якомога швидше ухвалити законопроект про мобілізацію.

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